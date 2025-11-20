×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'a İspanya'da hırsızlık şoku! 1 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#A Milli Takım#La Cartuja Stadyumu
A Milli Takıma İspanyada hırsızlık şoku 1 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 10:21

A Milli Takım, İspanya'yla 2-2 berabere kaldığı maçın ardından La Cartuja Stadyumu'nda hırsızlık şoku yaşadı.

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Ay-yıldızlı futbolcuların, Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumu'nda maçın ardından hırsızlık şoku yaşadığı ortaya çıktı.

Gözden KaçmasınKura şansı bizimle olsun A Milli Takımın Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyorKura şansı bizimle olsun! A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyorHaberi görüntüle

320 BİN EUROLUK EŞYA ÇALINDI!

MARCA gazetesinin haberine göre; A Milli Takım sahadayken soyunma odasına giren bir kişi, Türk futbolculara ait yaklaşık 200 bin euro değerinde bir saat ve her biri 60 bin euro değerinde iki yüzük çaldı.

A Milli Takıma İspanyada hırsızlık şoku 1 kişi tutuklandı

EŞYALAR BULUNDU, 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Maçın ardından soyunma odasına gelen Türk futbolcular, çalınan eşyalarını fark edince polise resmi şikayette bulundu.

Haberin Devamı

Yapılan incelemelerin ardından 1 kişi tutuklandı, çalınan eşyalar ele geçirilerek sahiplerine geri verildi.

Devam eden inceleme doğrultusunda daha fazla kişinin tutuklanabileceği belirtilirken, yetkililer hırsızın stadyum çalışanı mı yoksa stada izinsiz giren biri mi olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#A Milli Takım#La Cartuja Stadyumu

BAKMADAN GEÇME!