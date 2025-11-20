A Milli Takım'a İspanya'da hırsızlık şoku! 1 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Ay-yıldızlı futbolcuların, Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumu'nda maçın ardından hırsızlık şoku yaşadığı ortaya çıktı.

320 BİN EUROLUK EŞYA ÇALINDI!

MARCA gazetesinin haberine göre; A Milli Takım sahadayken soyunma odasına giren bir kişi, Türk futbolculara ait yaklaşık 200 bin euro değerinde bir saat ve her biri 60 bin euro değerinde iki yüzük çaldı.

EŞYALAR BULUNDU, 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Maçın ardından soyunma odasına gelen Türk futbolcular, çalınan eşyalarını fark edince polise resmi şikayette bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından 1 kişi tutuklandı, çalınan eşyalar ele geçirilerek sahiplerine geri verildi.

Devam eden inceleme doğrultusunda daha fazla kişinin tutuklanabileceği belirtilirken, yetkililer hırsızın stadyum çalışanı mı yoksa stada izinsiz giren biri mi olduğunu belirlemeye çalışıyor.