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A Milli Takım'a Deniz Gül şoku! İlk kez davet edilmişti, sakatlandı...

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Deniz Gül#Bertuğ Yıldırım
A Milli Takıma Deniz Gül şoku İlk kez davet edilmişti, sakatlandı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 15:05

Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Gül'ün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiğini duyurdu.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda kadroya ilk kez dahil edilen Deniz Gül antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodam çıkarıldı.

Porto forması giyen genç yıldızın yerine Bertuğ Yıldırım'ın çağrıldığı açıklandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

"A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya’nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi.

22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım’ın Riva’daki kampına katıldı."

KARŞILAMA YAPILMIŞTI

Aday kadroya ilk kez davet edilen Deniz Gül, ay-yıldızlı formayla ilk antrenmanına çıkmıştı. İlk kez milli davet alan Deniz Gül, Doğucan Haspolat, Yasin Özcan ve Eren Dinkci'ye takım arkadaşları "hoş geldin" karşılaması yapmıştı.

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#A Milli Takım#Deniz Gül#Bertuğ Yıldırım

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