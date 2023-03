A Milli Takım'a çağrılan Umut Nayir'den Arda Güler sözleri!

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde 25 Mart’ta Ermenistan ve 28 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva’da toplandı. Millilerin, bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Beşiktaş’ın file bekçisi Mert Günok ve aday kadroya ilk defa dahil edilen Ümraniyesporlu Umut Nayir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk defa milli takıma seçildiği için bu durumun kendisi için çok özel olduğunu belirten Umut Nayir, "Hocamla buraya geldiğimde de görüştük. Bana söylediklerini basın toplantısında tekrarladı. Ben de burada söyleyeyim, yaşı biraz geçmiş Türk gençlerine de örnek olabilir. Benim için çok mutluluk verici. Hocam, 29 yaşında ilk kez milli takım formasını giymiş ve Avrupa şampiyonu olmuş. İnşallah bana da öyle bir taçlandırma nasip olur. Elimden geldiğince performans göstermek istiyorum" diye konuştu.



"GRUBU LİDER BİTİREBİLMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HEDEF"



Milli takımda sıcak bir ortam olduğunu ve daha önce aynı takımda oynadığı oyuncular olduğu için zorluk çekmediğini belirten Nayir, Hırvatistan’ın önemli bir futbol kültürü olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde birçok büyük turnuvaya damga vurdular. Ben de iki sene önce Hırvatistan’da top oynamış birisi olarak düzenlerine aşinayım. O yüzden de rekabet ortamlarının farkındayım. Grubu lider bitirebilmek bizim için büyük bir hedef. Daha önce onlarla oynayıp kazandığımız ikonik maçlarımız var. Umarım onları üzecek skoru alırız" şeklinde konuştu.



"FORVET OYUNCULARI SKOR YAPTIKÇA ÖZGÜVENLERİ YERİNE GELİYOR"



Takımdaki forvet oyuncularının performanslarının çok iyi olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, "Forvet oyuncuları skor yaptıkça özgüvenleri yerine geliyor, özgüvenleri yerine gelince de skor yapmaya devam ediyor. Burada 3 forvet oyuncumuz var. Üçümüzün de performansının keskin olması milli takım adına fayda. Kim oynarsa oynasın bu performansını devam ettirirse sıkıntı çekmeyiz" ifadelerini kullandı.



"ÜMRANİYESPOR’A GELMEDEN ÖNCE RECEP HOCAYA HEDEFİMİN MİLLİ TAKIM OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"



Ümraniyespor’da doğru bir yapılanma olduğunu ve bu sayede iyi bir performans gösterdiğini aktaran tecrübeli forvet, "Ümraniyespor’a gelmeden Recep hoca ile ilk telefon görüşmemde kendisine, ’Hedefim milli takım, sizin bünyenizden milli takıma gideceğim’ demiştim. Hocam da inşallah diye temenni etmişti. Orada doğru bir organizasyon var ve bana biçilen rolde ben de doğru oynadım. Sıralamada olarak son sırada olsak da doğru bir oyun oynadığımızın herkes farkında" dedi.

Haberin Devamı

Umut Nayir son olarak "Arda Güler bizimle beraber. 18 yaşında. Ben profesyonel bir altyapıya geçince 18 yaşındaydım. Arda gibi bir insanla şu anda aynı milli takımda forma giyebiliyorum. İnsanların hiçbir zaman umut etmeden vazgeçmemelerini istiyorum." dedi.



Mert Günok: ÖNEMLİ OLAN YERDEN KALKMAK



Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta göreve gelmesinin ardından sakatlığını da atlatmasıyla birlikte tekrardan forma giymeye başlayan ve uzun bir aranın ardından tekrar milli takıma seçilen Mert Günok, geçtiğimiz yılın kendisi adına zor geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz sezon, benim için kolay olmadı. Beşiktaş’a transfer olduktan kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık yaşadım ve böyle büyük bir sakatlık, futbol kariyerimde ilkti. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan yerden kalkmak. Ben hedeflerim doğrultusunda buraya tekrar geleceğimi biliyordum. Hocamızla da oynamaya başladığım dönemden sonra görüşmemiz oldu. Kendisiyle sürekli iletişim halindeydik. Her zaman benimle ve performansımla yakından ilgilendi. Şu anda önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah güzel bir başlangıç ile sonu finaller olur" diye konuştu.



Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde ilk olarak oynayacakları Ermenistan maçını değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Deplasmanda Ermenistan ile oynayacağımız maç için farklı görüşler olabilir ama biz saha içinde kalıp oradan galip gelerek Hırvatistan maçına odaklanacağız. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Takım olarak hedefimiz Almanya" dedi.



"BEN YOLUMUZUN GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Aday kadroda yaşça en büyük oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine ise 34 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:



"Bu takımda yurtdışında oynayan çok kaliteli birçok oyuncu var. Ben, kendimi açıkçası yaşça çok büyük görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Buradaki birçok oyuncuyla 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Genç arkadaşlarımız da çok kaliteli ve yetenekli. O yüzden ben yolumuzun güzel olacağını düşünüyorum."



Milli takımın kaleci rotasyonunu da değerlendiren Günok, "Yaklaşık son 5-6 senede Türk kaleciliği önemli mesafeler kaydetti. Çok değerli kaleciler var. Biz de bu rekabetin içerisindeyiz. Bu rekabet de milli takıma yarayacaktır. Her genç oyuncunun olmak istediği yer burada 1 numara olmak" açıklamasında bulundu.



"BURADA OLMAMDA ŞENOL HOCANIN DA KATKILARI VAR"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in milli takım kadrosu açıklanmadan önce kendisiyle konuştuğunu belirten Günok, "Hoca, kadro açıklanmadan önce çağrılacağını düşünüyorum şeklinde görüşünü bana belirtmişti. Şenol hoca geldikten sonra oynamaya başladım. Onun da katkıları var burada olmamda. Sonucunda buradayız. İnşallah güzel bir şekilde başlayıp güzel bir şekilde bitiririz" diyerek sözlerini noktaladı.