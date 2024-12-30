A Milli Takım'a 14 futbolcu ilk kez davet edildi

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EURO 2024'te çeyrek final oynayarak tarihinin en büyük başarılarından birini elde eden ay-yıldızlı takım, Uluslar B Ligi'nde ise grubunu ikinci sırada tamamladı.

AA'nın, Türk sporunda 2024 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın performansına yer verildi.

FIFA sıralamasında 9 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılında ortaya koyduğu performansla FIFA dünya sıralamasında 9 basamak yükseldi.

FIFA sıralamasında 2023 yılını 37. sırada kapatan Türkiye, 2024 yılı sonunda ise 1537,24 puanla 28. basamakta yer aldı.

Bu yıl 11'i resmi 4'ü hazırlık olmak üzere 15 maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı.

Bu maçlarda 19 gol atan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, kalesinde ise 23 gol gördü. Milli takımın berabere kaldığı 3 maç da 0-0 berabere sona erdi.

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2024'te milli takımın en golcüsü Kerem Aktürkoğlu

Ay-yıldızlı ekipte 2024 yılında en çok gol atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Milli takımın attığı 19 golün 5'ini kariyerini Portekiz ekibi Benfica'da sürdüren Kerem kaydetti.

Kerem'i 3 golle kaptan Hakan Çalhanoğlu ve ikişer golle Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral takip etti.

Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Mert Müldür, Cenk Tosun ve Samet Akaydin ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te 8, UEFA Uluslar Ligi'nde 9, hazırlık maçlarında 2 gol attı.

2024, hazırlık maçlarıyla kötü başladı

A Milli Futbol Takımı, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarıyla 2024'e başladı.

İlk maçını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynayan Türkiye, rakibine 1-0 yenildi. Milli takım ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya karşısında ağır bir yenilgi yaşadı ve sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçlarını deplasmanda İtalya ve Polonya ile oynadı. Bu provalar da iyi geçmedi. İtalya ile golsüz berabere kalan milliler, Polonya'ya ise 2-1 kaybetti.

Dört hazırlık maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Türkiye, kalesinde 9 gol görürken, yalnızca 2 gol atabildi.

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EURO 2024'te tarihi başarı

A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Milli takım, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele etti. 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle turnuvaya başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Milli takım, gruptaki 3. maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda turnuvanın en iyi takımlarından biri olarak gösterilen Avusturya'yı 2-1 yenen Montella'nın öğrencileri Berlin'deki çeyrek final maçında ise Hollanda'ya 2-1 yenilerek yarı finalin kapısından döndü.

Yaş ortalaması 25,8 olan Türkiye, turnuvanın en genç ikinci takımı olarak ortaya koyduğu futbol ve taraftar desteğiyle tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.

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Son iki Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020 ve EURO 2016) gruplardan çıkamayan Türkiye, uzun aradan sonra Türk halkına şampiyonada başarı duygusunu tattırdı. EURO 2016'da 3 puanla grup aşamasını geçemeyen ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise puan alamadan, yalnızca 1 gol atarak şampiyonaya veda etmişti.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı. Montella yönetimindeki Türkiye, oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti. Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

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Türkiye, turnuvanın en golcü 4. takımı

A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçları sonunda attığı 8 golle turnuvanın en golcü 4. takımı oldu. Almanya ve İspanya'nın 11'er golle ilk iki sırayı paylaştığı sıralamada, Hollanda 9, Türkiye ve İsviçre ise 8'er gol attı.

Ay-yıldızlı ekibin 5 maçta kaydettiği 8 gole, 7 farklı oyuncu imza attı. Milli takımın, EURO 2024'te oynadığı maçlarda Merih Demiral (2), Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Samet Akaydın fileleri havalandırdı.

En fazla forma giyenler Barış Alper ve Ferdi​​​​​​​

A Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu en fazla forma giyen oyuncular olarak dikkati çekti.

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Milli takımın oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Barış Alper ve Ferdi, bu karşılaşmaların tamamında sahada kaldı. İki oyuncu da uzatmalar hariç 450 dakika forma giydi.

Ay-yıldızlı oyuncuların EURO 2024'te sahada kalma süreleri şöyle:

Oyuncu Maç Toplam süre (Dakika)Barış Alper Yılmaz 5 450Ferdi Kadıoğlu 5 450Kaan Ayhan 5 361Mert Günok 4 360Abdülkerim Bardakcı 4 360Hakan Çalhanoğlu 4 356Kenan Yıldız 5 347Mert Müldür 4 347Arda Güler 5 342Samet Akaydin 4 337Merih Demiral 4 206Orkun Kökçü 4 221Salih Özcan 4 155İsmail Yüksek 3 153Kerem Aktürkoğlu 5 103Zeki Çelik 3 103Altay Bayındır 1 90Yunus Akgün 1 70Yusuf Yazıcı 2 56Okay Yokuşlu 3 52Cenk Tosun 2 23İrfan Can Kahveci 1 11 (Uzatmalar dahil)Semih Kılıçsoy 1 7 (Uzatmalar dahil)

Uluslar Ligi'nde son maçta hayal kırıklığı

Türkiye'nin, 6 Temmuz'da sona eren Avrupa Şampiyonası'ndan tam 2 ay sonra, 6 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi macerası başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşen ay-yıldızlı ekip, ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı.

İkinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1 ve ardından Samsun'da Karadağ'ı 1-0 yenen milliler, dördüncü maçında da İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek son iki maça lider girdi. Beşinci karşılaşmasında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, son maçta Karadağ'a deplasmanda 3-1 kaybedince liderliği Galler'e kaptırdı ve A Ligi'ne doğrudan yükselme şansını kullanamadı.

A Ligi için play-off'taki rakip Macaristan

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci sırada bitiren A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ni yükselmek için Macaristan ile play-off'ta karşılaşacak.

Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü RAMS Park'ta oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak. Turu geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri 12 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılmak için UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

14 oyuncu ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı

2024 yılında 14 futbolcu ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın aday kadroya davet edildi.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer, Atakan Karazor, Eren Dinkci, Deniz Gül, Emirhan Topçu, Gökhan Sazdağı, Yasin Özcan, Doğucan Haspolat, Mustafa Hekimoğlu, Yusuf Özdemir ve Cihan Çanak ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

TFF başkanı değişti

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başkanı da değişti.

Temmuz ayındaki olağan mali ve seçimli genel kurulda mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı.

Toplam 281 delegenin oy kullandığı ve 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla TFF'nin yeni başkanı oldu.