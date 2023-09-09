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A Milli Takım ve Abdullah Avcı iddiası! Gerçek bambaşka...

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#A Milli Takım#Abdullah Avcı#Futbol
A Milli Takım ve Abdullah Avcı iddiası Gerçek bambaşka...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 19:46

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile 1-1 berabere kalırken Stefan Kuntz'un geleceği tartışma konusu oldu. Abdullah Avcı ile Riva'da görüşme yapıldığı iddia edilirken gerçek bambaşka çıktı.

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A Milli Futbol Takımı dün konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmasının ardından Stefan Kuntz için istifa sesleri yükselmeye başlamıştı.

Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz'un koltuğunun sallantıda olduğu ve federasyonun yeni hoca hamlesine atıldığı iddia edildi.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın ekibiyle birlikte Riva'ya gittiği haberleri çıkarken deneyimli teknik adamın seminerde konuşma yapmak için Riva'da olduğu öğrenildi.

RİVA'YA GELDİ

Abdullah Avcı, 20 gün önce planlanan Hakem Semineri’nde konuşmacı olarak Riva'ya geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şu an Milli Takım'la birlikte Eskişehir’de olduğu öğrenilirken Milli Takım için herhangi bir görüşme yapılmadı.

KUNTZ'UN MİLLİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

A Milli Futbol Takımı'yla toplam 19 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 

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Alman teknik adam, Ay-Yıldızlılarla maç başına 2.05 puan ortalaması yakaladı.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D grubunda 2 maç fazlasıyla Hırvatistan'ın 3 puan önünde lider durumda.

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#A Milli Takım#Abdullah Avcı#Futbol

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