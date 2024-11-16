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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl yükselir? Türkiye-Galler maçı sonrası hesaplar...

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#Milli Takım#Galler#Uluslar Ligi
A Milli Takım, Uluslar Liginde A Ligine nasıl yükselir Türkiye-Galler maçı sonrası hesaplar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 22:13

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında Galler ile 0-0 berabere kalarak A Ligi'ni garantileme fırsatını kaçırdı. Peki A Ligi'ne yükselmemiz için son hafta maçlarında hangi sonuçlar gerekiyor?

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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Kazanmamız halinde A Ligi'ne yükseleceğimiz mücadelenin golsüz sona ermesiyle birlikte hesaplar son haftaya kaldı.

RAKİP KARADAĞ

Milli Takım, Uluslar Ligi'nin son haftasında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Grubun ikinci sırasındaki Galler ise İzlanda'yı konuk edecek.

Gözden KaçmasınTürkiye 0-0 Galler (Uluslar Ligi maçı özeti)Türkiye 0-0 Galler (Uluslar Ligi maçı özeti)Haberi görüntüle

PUAN DURUMU

Galler beraberliğiyle birlikte puanımız 11'e yükseldi. Galler'in puanı ise 9 oldu.

1- Türkiye - 11 puan
2- Galler - 9 puan
3- İzlanda - 7 puan
4- Karadağ - 0 puan

A Milli Takım, Uluslar Liginde A Ligine nasıl yükselir Türkiye-Galler maçı sonrası hesaplar...

TÜRKİYE, A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİR?

Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek.

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BERABERLİKTE AVERAJA BAKILACAK

A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.

GRUBU İKİNCİ BİTİREN, A LİGİ'NE YÜKSELİYOR MU?

Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.

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#Milli Takım#Galler#Uluslar Ligi

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