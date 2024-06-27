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A Milli Takım turlarsa rakip Hollanda-Romanya galibi

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#A Milli Takım#Euro 2024#Çekya
A Milli Takım turlarsa rakip Hollanda-Romanya galibi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

Fransa, Hollanda ve Polonya’nın yer aldığı A Grubu’nda büyük bir sürprize imza atarak lider çıkan Avusturya son 16’daki rakibimiz oldu. Hedef 26 Mart’ta özel maçta 6-1 kaybettiğimiz Avusturya’dan hem rövanşı almak hem de çeyrek finale kalmak.

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EURO 2024’te Fransa, Hollanda, Avusturya ve Polonya’nın yer aldığı A Grubu daha kuralar çekildiğinde ölüm grubu olarak ilan edildi. Turnuvanın mutlak favorisi gösterilen Fransa ile Hollanda ilk 2’ye yazılırken 3.’lük için Avusturya-Polonya’nın çekişeceği yorumları yapılıyordu. Ama grubun sürprizine imza atan önce Polonya’yı deviren sonra da sonra gruptaki son maçta Portakallar’ı 3-2 ile geçen Avusturya oldu. 6 puanla D Grubu’nun zirvesine çıkan Avusturya’yı Fransa izlerken Hollanda ise ancak en iyi 3.’ler arasına girebildi.

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TURLARSAK RAKİP HOLLANDA-ROMANYA GALİBİ

Şimdi son 16’daki rakibimiz Avusturya. 2 Temmuz’da Leipzig’de oynanacak maçta Avusturya ile görülecek bir hesabımız var. EURO 2024 elemelerinde gruptan lider olarak çıkan Ay yıldızlılar play off dönemini hazırlık maçlarıyla geçirirken 26 Mart’ta oynanan karşılaşmada 6-1 gibi ağır bir yenilgi ile sahadan ayrılmıştı. A Milli Takımımız, Avusturya engelini geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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#A Milli Takım#Euro 2024#Çekya

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