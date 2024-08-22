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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Galatasaray'a ziyaret

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#GALATASARAY#Vincenzo Montella#Okan Buruk
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montelladan Galatasaraya ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 11:38

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Young Boys maçı öncesinde Galatasaray'a ziyarette bulundu.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşma öncesinde kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir görüşme gerçekleştiren Montella, kendileriyle çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Montella'nın ziyaretinde kendisine A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti. Montella ve Crivellaro, daha sonra Young Boys - Galatasaray karşılaşmasını Wankdrof Stadyumu'nda izledi.

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#GALATASARAY#Vincenzo Montella#Okan Buruk

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