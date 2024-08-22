A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Galatasaray'a ziyaret

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşma öncesinde kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir görüşme gerçekleştiren Montella, kendileriyle çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Montella'nın ziyaretinde kendisine A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti. Montella ve Crivellaro, daha sonra Young Boys - Galatasaray karşılaşmasını Wankdrof Stadyumu'nda izledi.