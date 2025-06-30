A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Yeni sözleşme için çok mutluyum! Türk vatandaşı olmayı çok isterim

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatılmasına karar verdi.

Montella'nın sözleşmesinin yenilendiği imza töreni TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

HACIOSMANOĞLU: HOCAMIZI YAKINDA TÜRK VATANDAŞI DA YAPABİLİRİZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu törende açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Hocamız İtalyan ama bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Yakında Türk vatandaşı da yapabiliriz. Takımda kolej havası yakalanmış, çocuklarla aile ortamı kurmuş. Biz ona inanıyoruz.

Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişime açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum.

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Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. 2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız.

MONTELLA: SÖZLEŞME İÇİN ÇOK MUTLUYUM

A Milli Takım Teknik Direktörü Vİncenzo Montella ise şu ifadeleri kullandı;

'Yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik.

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'SİZLERDEN RİCAM KASIM AYINA KADAR YAPICI OLALIM'

Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunu için teşekkür ederim.

Türk futbolunda çok fazla yetenek var ama zaman zaman en iyi şekilde kullanmadığımızı gördüm. Geçmişi tamamıyla bilemem. Son dört seneye baktığımda, çok fazla yetenek olduğunu söyleyebilirim ve bu geliştirilebilir. Futbolcularla alakalı sabırlı olmalıyız.'

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'SÖZLEŞMESİNİN 2 YIL DAHA UZATTIK'

Sözleşme süresinin sorulması üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hocamızın sözleşmesi vardı ama ona rağmen 2 yıl uzattık." derken Vincenzo Montella ise "Ben de yabancı bir teknik adam olarak Milli Takım'da sözleşmesi uzatılan ilk isim olduğumu bugün öğrendim. Beni çok mutlu etti. Belki de gerçekten Türk kanına sahip olduğuma bir kanıt olarak bu bilgiyi kullanabilirim." ifadelerini kullandı.

'TÜRK VATANDAŞI OLMAYI ÇOK İSTERİM'

Vincenzo Montella, Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy'un sorduğu 'Türk vatandaşı olmak ister misiniz?' sorusuna şu cevabı verdi, "Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım."

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HACIOSMANOĞLU: ESKİ FUTBOLCULARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM

İbrahim Hacıosmanoğlu tören sonunda, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız." sözleriyle sonlandırdı.