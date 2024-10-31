A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Mauro Icardi'yi isterdim

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor'a gündeme dair açıklamalar yaptı.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

FIFA sıralamasında son bir senede, 16 basamak yükseldik. Ancak bunu asla yeterli görmeyeceğiz, daha da yükselmek istiyoruz. Taraftarlar ile harika bir bütünlüğümüz var. İstanbul'u birleştirebilirsek, daha da güçlü oluruz. Çünkü burada birçok takım var, burada da birlik sağlarsak gücümüz artacaktır.

ICARDI OLSUN İSTERDİM

Bir terazi var ve bu teraziye oyuncuların kalitesini koymanız gerekiyor. Sonrasında nasıl performans vereceğine odaklanırsınız. Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim.

HOLLANDA MAÇI ÜZDÜ

EURO2024'te harika anlar yaşadık, beraber üzüldüğümüz anlar da oldu. Hollanda mağlubiyetini hala aklımdan atamıyorum. Harika bir birliktelik vardı, daha ileri gidebilirdik. Hollanda maçındaki ikinci gol derin bir şekilde hepimizi üzdü.

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KEREM AKTÜRKOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY YORUMU

Kerem Aktürkoğlu'nun geçen sezon kafası rahat değildi, takım değiştirince toparlandı. İlk geldiğimizde çok güzel işler yaptı, son dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bizi gururlandırıyor. Kerem ile sürekli iletişim halindeyiz. Benfica'ya imza atması için izin verdik ve milli takımdan önce bunu gerçekleştirdi. Onlarla sürekli fikir alışverişi yapıyoruz. Hiçbir teknik adamın en iyi futbolcuları sahaya dizmediğini görmedim. Her teknik adam, en iyisini oynatmak ister. Semih Kılıçsoy çok yetenekli, teknik kapasitesi çok yüksek, çok hızlı olmayabilir ama gelecek için umut veriyor. Gelecek dönemde Milli Takım için bir değer olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gelecek vadeden bir oyuncu. Pozisyonunu da belirlemek gerekiyor. Gelişimi takip etmeliyiz, baskıya nasıl cevap veriyor. Zaman durumunu gösterecektir. Semih gelişime çok açık, sol kanatta oynamak için hız önemli. Solda değil ama bir forvet olarak düşünürsek, etrafındaki futbolcular da çok önemli. İkinci forvet olarak düşünürsek, topa sahip olmadığı bölümleri geliştirmesi gerekiyor. Hepsini geliştirebilecek kapasitede, devamını kendisinin getirmesi gerekiyor.

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KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

Kenan Yıldız çok büyük bir yetenek. Zihniyet olarak oturmuş bir futbolcu. Geçmişle yetinmiyor, daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Juventus 10 numarası giymek çok büyük sorumluluk. Dar alanda çok yetenekli uzun mesafede çok iyi. Bunlar kolay bulunan özellikler değil. Sadece güzel goller atmamalı, çirkin goller de atmalı. Bunlar fark yaratacaktır. Kaleye giderken tamamlayıcı, kolay görünen çirkin goller de atmalı.