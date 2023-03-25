Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 'Oyundan memnun kalmadım, farklı bir maçtı'

Güncelleme Tarihi:

#Kuntz#Milli Takım#Ermenistan
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Oyundan memnun kalmadım, farklı bir maçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 22:38

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan karşısında 2-1'lik skorla kazanılan maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynayıp kaybettiğim birçok maç oldu. Bu farklı bir maçtı. İyi oynamadık ama Türk Milli Takımı'nın tarihine bakarsak iyi oynamadan kazandığı maç sayısı azdır. Bu sebeple kazandığımız için mutluyuz.

MEMNUN KALMADIM

Oyundan memnun kalmadım. Özellikle ilk 30 dakika defans oyuncularımızın pas kalitesi düşüktü. Topu hızlı bir şekilde oyuna sokamadılar. Bekleri oyuna soktuğumuzda opsiyonları azdı. İkinci devrede 3'lüyü 4'lüye çevirdik. Bu biraz daha sahaya iyi yansıdı.

Gözden KaçmasınErmenistan-Türkiye maçında geri dönüş golünü tahmin etmiş Keremin yanına gitti: Sana ne dedimErmenistan-Türkiye maçında geri dönüş golünü tahmin etmiş! Kerem'in yanına gitti: 'Sana ne dedim!'Haberi görüntüle

OYUNCULAR KİLİTLENEBİLİYOR

Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Bugünkü atmosfer biraz daha baskılıydı. Yeni hocaları var, agresif olmaya, bizi zorlamaya çalıştılar. Böyle atmosferlerde bazen oyuncular kilitlenebiliyor. Yine de galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz.

Haberin Devamı

ENES ÜNAL YORUMU

Enes'e odaklanmamız doğru olmaz. Bugün Enes'ten daha kötü performans gösteren oyuncularımız oldu. Yine de Enes'in oyun içinde konsantrasyonunun yüksek olduğunu ikinci golde gördük.

FAVORİ OLMAYACAĞIZ

Hırvatistan maçında favori olmayacağız. Aynı zamanda taraftarımız arkamızda olacak. Duygularla birleşince takımın performansı farklı oluyor. Bursa'daki atmosferin ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bu sebeple o maç daha farklı olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuntz#Milli Takım#Ermenistan

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD