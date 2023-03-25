A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 'Oyundan memnun kalmadım, farklı bir maçtı'

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EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynayıp kaybettiğim birçok maç oldu. Bu farklı bir maçtı. İyi oynamadık ama Türk Milli Takımı'nın tarihine bakarsak iyi oynamadan kazandığı maç sayısı azdır. Bu sebeple kazandığımız için mutluyuz.

MEMNUN KALMADIM

Oyundan memnun kalmadım. Özellikle ilk 30 dakika defans oyuncularımızın pas kalitesi düşüktü. Topu hızlı bir şekilde oyuna sokamadılar. Bekleri oyuna soktuğumuzda opsiyonları azdı. İkinci devrede 3'lüyü 4'lüye çevirdik. Bu biraz daha sahaya iyi yansıdı.

OYUNCULAR KİLİTLENEBİLİYOR

Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Bugünkü atmosfer biraz daha baskılıydı. Yeni hocaları var, agresif olmaya, bizi zorlamaya çalıştılar. Böyle atmosferlerde bazen oyuncular kilitlenebiliyor. Yine de galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz.

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ENES ÜNAL YORUMU

Enes'e odaklanmamız doğru olmaz. Bugün Enes'ten daha kötü performans gösteren oyuncularımız oldu. Yine de Enes'in oyun içinde konsantrasyonunun yüksek olduğunu ikinci golde gördük.

FAVORİ OLMAYACAĞIZ

Hırvatistan maçında favori olmayacağız. Aynı zamanda taraftarımız arkamızda olacak. Duygularla birleşince takımın performansı farklı oluyor. Bursa'daki atmosferin ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bu sebeple o maç daha farklı olacak.