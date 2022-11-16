A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 'İlk 60 dakikada inanılmaz iyi oynadık'

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Hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Çok güzel ve çok önemli bir maçtı. İlk 60 dakika inanılmaz iyi oynadık. Son yarım saatte bazı hatalarımız oldu. Bunları analiz edeceğiz. Üzerinde çalışacağız.

İLK ŞUTTA GOLÜ BULDULAR

Rakip ilk şutuyla golü buldu. Baskı üretmeye çalıştılar ama gerçekten iyi savunma yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki yolculuk için ufak bir adımdı bu maç bizim adımıza.

ARDA GÜLER YORUMU

Arda Güler'e bugünkü maçın gidişatına göre süre veremedik ama kesinlikle süre alacak.

TÜM EKİP BİRLİKTEYDİK

Takım içindeki dayanışmayı gol sevinçlerinde gördünüz zaten. Tüm ekip birlikteydik. Diyarbakır'daki taraftarlara da çok teşekkür ediyorum