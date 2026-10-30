A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın'dan iddialara yanıt: 'O açıklamaları şov amacıyla yapmıştım, futbolcular da bunu biliyor!'

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A Milli Takım Teknik direktörü Sergen Yalçın, Uluslar Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika, 15 Kasım’da da Fransa ile oynanacak maçlar için kadroya çağıracağı isimleri belirlemek için çalışmalarını sürdürürken oyuncularla ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade etti.

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22 Ekim’de Ay yıldızlı ekibin başına getirilen deneyimli çalıştırıcı tüm futbolcularla bire bir görüntülü görüştüğünü ve geri dönüş yapmayan ya da konuşmadıkları hiçbir futbolcu olmadığını söyledi.

"KİMSE MORAL BOZMASIN"

Yorumcuyken bazı oyuncularla ilgili söylediği sözlere de açıklık getiren deneyimli teknik adam “Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Milli Takım’ın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz” dedi.

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Göreve geldiği andan itibaren Riva’da Milli Takımımızı yeniden organize etmek için çalışmaları sürdürdüklerine de dikkat çeken Sergen Yalçın ayrıca şunları söyledi:

"KENAN KAMPA GELECEK"

“Kenan Yıldız ile konuştum. Sakatlığının devam ettiğini söyledi. Ben de sakat olmasına rağmen kampa katılmasını istedim o da seve seve katılacağını vurguladı. Yani Milli Takım’da görev almanın ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Tüm Milli Takım oyuncuları aynı yüreklilikle kampa geleceklerini belirttiler. Boş konuşmalara kaybedecek zamanımız yok işimize bakıyoruz hedeflerimize bakıyoruz.”

TFF’DEN YALANLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım Taknik Direktörü Sergen Yalçın’ın bazı ay yıldızlı oyuncularla iletişim sorunu yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı. TFF’den yapılan açıklamada “A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir” denildi