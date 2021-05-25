A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Lille örneği: "Yabancıları şampiyon yapsın diye alıyoruz..."

EURO 2020'de ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Şenol Güneş'in TRT Spor'a yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

“Gine maçı kesinleşti. Azerbaycan’la geçen sene de oynama düşüncemiz vardı. Savunma anlayışıyla oynayan bir takım ama bizim asıl amacımız, kampın ilk dönemlerinde oyun sistemi açısından denemeler yapmak ve bazı oyuncuları görmek.”

“Amacımız Brüksel’de Belçika’yla oynamaktı. Teknik direktörleri Martinez’le de konuşmuştuk ama Belçika istemedi. Yunanistan’la da konuştuk, ‘olmaz’ dediler. Bu sefer Moldova’yı aldık. Hazırlık maçlarında savunma anlayışını göstereceğimiz maç olmayacak ama Norveç ve Hollanda maçları olumlu işaretti. Hücumda sıkıntılarımız var. Dört oyuncu fazlamız var. Hepsine bakacağız.”

“Futbola biraz farklı açıdan bakmak lazım. Yabancıları şampiyon yapsın diye alıyoruz, Türkler gidip Lille’i şampiyon yapıyor. Genelde fazla oyuncu oynatıp, 2 veya 1 oyuncusuyla şampiyonluğa giden takımlar var. Oyuncu üretmek, göndermek ve başarılı olmak önemli. Bununla övüneceğiz ama yeterli değil, sayısı az. İsviçre’nin çok oyuncusu var, İtalya’nın var. Galler biraz farklı. Dolayısıyla uluslararası alanda oynayacak çok oyuncusu olan takımlarla oynuyoruz. Onun için bu iki turnuva çok önemli. Bu kadro bunu başarabilirse, güçlü oyunlarla yapabilirsek, o zaman bunlar hedefine ulaşmış olur.”

"Lille başarılı bir dönem geçirdi. Burak, Yusuf, Zeki, üçünü de tebrik ediyorum... Kampımıza bu gece gelecekler. Avrupa'dan gelen oyuncularımız var. Onun için kampın bu dönemini daha çok rahatlama, dinlenme şeklinde geçiriyoruz."

“Üç rakibimiz var. İtalya maçını çok önemsiyoruz, sonuç kadar oyun olarak önemsiyoruz. Kazansak da kaybetsek de hiçbir şey bitmeyecek. İtalya savunmayı da hücumu da çok iyi yapıyor. Geriden çıkınca çok hızlı geliyorlar ama baskıda biraz sıkıntı yaşıyorlar. İsviçre hücum yönünde etkili. Galler çok önemsenmiyor ama ben çok önemsiyorum. Kontratağı etkili yapıyorlar.”

“Bir oyunumuz var ve bu oyunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Rakibin alanlarını kapatıp topla hızlı çıkabilme özelliğini kullanabiliyoruz. Her maçı kendi içinde değerlendirmek lazım. Letonya sadece oyun olarak artısı-eksisi olan bir maç değildi. Duran toplarda da sıkıntı yaşadık. İlk golde duruşumuz doğru, eylemimiz yanlıştı. Dikkatten, konsantrasyondan ve yorgunluktan olabilir. O maçtan sonra oyuncularımız koronavirüs geçirdi. 3-3’ten sonra hiç tempo yapamadık. Skordan bağımsız, o tepkiyi koyamamak bir güç eksikliği.”

“Letonya beklediğimizden iyiydi. Kapandılar, açamadık desek, öyle de yapmadılar. 2-0’ı yakaladık, 2-1 yaptılar. 3-1’e getirdik, arka arkaya 3-3’e getirdiler. Her maçı kendi içinde değerlendirmek lazım. İtalya da çıkarsa çok etkili ama çıkamazsa hata yapıyor. Norveç maçında çok güzel durduk, çıkışımız da çok iyiydi. Hollanda maçında her şey iyi giderken çok basit goller yedik. Bunların hatası başka, bir de rakibin size üstün oynayarak hata yaptırması başka. Rakiplerimiz bize üstün olarak, ezerek oynamadı. Bu bizim için bir artı.”