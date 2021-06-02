A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Karar verirken çok zorlandık'

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Şenol Güneş, basın toplantısınd açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Gine maçını kazanmamız gerekiyordu, yarın da kazanmak istiyoruz. Moldova yeniden bir kadro kuruyor. Rakibin gücüne bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız."

BEŞİKTAŞ'TA DA ÖYLE OLMUŞTU

Beşiktaş'a ilk geldiğimde kamp yerini beğenmiştik, ilk kamp yerimiz Almanya'daydı. Oyuncular iyi oynadığında en iyi oyuncular sizin olun. Doğanın içindeyiz. Burada tekrar iyi başlayıp, tekrar istediğimiz sonucu alırız diye umuyorum. Beşiktaş'ta öyle olmuştu.

ÇOK ZORLANDIK AMA...

4 oyuncumuzu getiremedik, çok değerliler. Mahmut'un biraz sıkıntıları vardı, 4'ünden de memnunum. Onlar da teşekkür ettiler, akşam biraz zorlandık. Karar verirken daha çok zorlandık ama bir karar verecektik.