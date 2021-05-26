A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Kadroya almadığımız oyuncularımız sitemlerini belli ediyor"

Yarın Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımın genç isimlerinden Rıdvan Yılmaz ve Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların kendilerini göstermek adına heyecanlı olmalarını olumlu karşıladığını belirten Güneş, "Daha önce bizimle birlikte olan futbolcularımız var. Önceki maçlarda katkı sağlayıp sakatlık ya da teknik sebepler dolayısıyla yer veremediğimiz futbolcular var. 1 Haziran'da kadroyu açıkladıktan sonra 26 kişiyle çalışabiliriz. 4 kişinin dışarıda kalması üzücü. Oyuncular, kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Kamp dışında kalırlarsa dahi, bize gelecek adına olumlu bir hava bıraktılar. 30 kişi, tek kişi gibi düşünüyor. Bu çok önemli bir şey. Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Birlikte yapacağız. Beklenti var, onu da biliyorum. 30 kişiyi, tek yürek olarak görüyorum." dedi.

"YER VERMEDİĞİMİZ OYUNCULARIMI SİTEM EDİYOR"

Milli Takım kadrosuna davet etmediği oyuncuların sosyal medya hesaplarından sitem etmelerine değinen Güneş, "Yer veremediğimiz oyuncularımız sitemlerini belli ediyor. Bu bizim için iyi, milli takımın sevildiğini ve sahiplenildiğini gösteriyor. Kadrodaki oyuncular kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Yarın sağ bekte Mert Müldür'le başlayacağını söyleyen deneyimli hoca, "Mert Müldür iyi bir oyuncu, önü açık diye düşünüyorum. Sağ beke daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yarın Zeki ile değil Mert ile başlayacağım." dedi.

"KENDİNİ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE HAZIRLIYOR"

Burak Yılmaz'ın hem Milli Takım'da hem de Lille'de iyi liderlik ettiğini belirten Güneş, "Burak, liderliği bugüne kadar götürdü. En azından 6 ay kadar götürür, KDV'si var ya, onun için. Siz daha iyi bilirsiniz. Her geçen gün üzerine koyarak geldi. Burak liderliği kaldıramasa Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmazdı. Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu gibi kendini teknik direktörlüğe hazırlıyor." şeklinde konuştu.

İlk kez A Milli Takım forması giyecek olan Rıdvan Yılmaz ise Şenol Güneş’e verdiği şans için teşekkür ederek, "Şenol hocam beni burada ağırladığı için çok mutluyum. Bana şans verdiği, forma çok mutluyum. Takımın en genciyim ve bu formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.



"BURADA KALICI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



A Milli Takım’da kalıcı olmak adına elinden geleni yapacağını söyleyen genç sol bek, "O zamanlar daha küçüktüm. Futbolu spor olarak yapıyordum. O zamanlar buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim. Ama hayatım daha yeni başlıyor. Önemli olan buralara gelmek değil buralarda kalıcı olmak. Burada kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.



"ONLARLA BİRLİKTE OYNAYABİLECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"



A Mili Takım’daki önemli isimlerle beraber oynayacağı için heyecanlı olduğunu da dile getiren Rıdvan Yılmaz, "Sonuç olarak özgüven çok önemli. Ağabeylerimiz ve ben çok iyi hazırlandık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepsi çok iyi yerlerde forma terletiyor. Onlarla birlikte oynayabileceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.