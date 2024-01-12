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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’dan Trabzonspor’a ziyaret

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#Milli Takım#Trabzonspor#Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’dan Trabzonspor’a ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 18:34

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti. Antrenman öncesinde bordo-mavili kulübün teknik direktörü Abdullah Avcı ile bir süre sohbet eden Montella, Batista Mendy ve kaleci antrenörü Candeniz Velioğlu'nun doğum günü kutlamasına da katıldı.

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Süper Lig’in 20'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'u ziyaret eden A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek sohbet etti. Montella, sohbetin ardından antrenmanın bir bölümünü takip ederek, Batista Mendy ile kaleci antrenörlerinden Candeniz Velioğlu için yapılan doğum günü kutlamasına katıldı. İtalyan teknik adam, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’dan Trabzonspor’a ziyaret

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#Milli Takım#Trabzonspor#Montella

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