A Milli Takım tarihinin 900. golü Deniz Gül'den!

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya’yı konuk ederken, ay-yıldızlıların 3. golü Deniz Gül’den geldi.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Can Uzun’un ceza sahası dışından ortasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Deniz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0’a getirdi.
Bu gol, A Milli Takım tarihindeki 900. gol olarak kayıtlara geçti.
21 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. golünü kaydetti.
Maça 11’de başlayan Deniz Gül, 62. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.
