A Milli Takım tarihinin 900. golü Deniz Gül'den!

#A Milli Takım#2026 FIFA Dünya Kupası#Deniz Gül
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 22:39

Milli futbolcu Deniz Gül, Kuzey Makedonya müsabakasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 2. golünü attı. Bu gol Milli Takım tarihinin 900. golü olarak kayıtlara geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya’yı konuk ederken, ay-yıldızlıların 3. golü Deniz Gül’den geldi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Can Uzun’un ceza sahası dışından ortasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Deniz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0’a getirdi.

Bu gol, A Milli Takım tarihindeki 900. gol olarak kayıtlara geçti. 

21 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. golünü kaydetti.

Maça 11’de başlayan Deniz Gül, 62. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

 

