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A Milli Takım oyuncularının 2026 Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu!

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#Dünya Kupası#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası
A Milli Takım oyuncularının 2026 Dünya Kupasındaki forma numaraları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 15:18

2026 Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımızda oyuncuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

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A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik nihai kadrosu 2 Haziran Salı günü açıklanmıştı.

Ay-yıldızlı futbolcularımızın dev organizasyonda giyeceği forma numaraları da belli oldu.

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TFF'den yapılan duyuruya göre milli futbolcularımızın forma numaraları şu şekilde:

1- Mert Günok, 2- Zeki Çelik, 3- Merih Demiral, 4- Çağlar Söyüncü, 5- Salih Özcan, 6- Orkun Kökçü, 7- Kerem Aktürkoğlu, 8- Arda Güler, 9- Deniz Gül, 10- Hakan Çalhanoğlu, 11- Kenan Yıldız, 12- Altay Bayındır, 13- Eren Elmalı, 14- Abdülkerim Bardakcı, 15- Ozan Kabak, 16- İsmail Yüksek, 17- İrfan Can Kahveci, 18- Mert Müldür, 19- Yunus Akgün, 20- Ferdi Kadıoğlu, 21- Barış Alper Yılmaz, 22- Kaan Ayhan, 23- Uğurcan Çakır, 24- Oğuz Aydın, 25- Samet Akaydin, 26- Can Uzun.

İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA!

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Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım oyuncularının 2026 Dünya Kupasındaki forma numaraları belli oldu

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#Dünya Kupası#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası

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