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A Milli Takım, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde

#A Milli Takım#Cebelitarık#2022 Dünya Kupası
A Milli Takım, Norveçin 5 gol averaj gerisinde

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında yarın Cebelitarık'ı konuk edecek.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.

- Hedef 2'de 2

Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor.

G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Takım, Norveçin 5 gol averaj gerisinde

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Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup lideri Hollanda yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında Letonya'yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

- Cebelitarık ile 2. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, yarın karşılaşacağı Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı.

Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle galip tamamladı.

- Stefan Kuntz ile 3. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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A Milli Takım, Norveçin 5 gol averaj gerisinde


- 2021'deki 15. maç

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 15. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 14 maçta 6 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında ise deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

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Milliler, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

- Türkiye 601. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçıyla tarihinde 601. kez sahaya çıkacak.

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Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 324'ü resmi, 276'sı özel 600 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 256'sı deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 799 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

A Milli Takım, Norveçin 5 gol averaj gerisinde

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 600 karşılaşmanın 517'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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Milliler, 600 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

- Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

- Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

- Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

- Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

- Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

A Milli Takım, Norveçin 5 gol averaj gerisinde

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Cebelitarık#2022 Dünya Kupası

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