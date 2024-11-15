A Milli Takım, Kayseri'ye gitti

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın saat 20.00'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Kayseri'ye gitti.



Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, bugün saat 18.00'de karşılaşmanın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısı öncesinde müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yapacak.