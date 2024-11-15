×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım, Kayseri'ye gitti

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Kayseri#Galler
A Milli Takım, Kayseriye gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 17:00

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın oynayacağı Galler maçı için Kayseri'ye hareket etti.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın saat 20.00'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Kayseri'ye gitti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, bugün saat 18.00'de karşılaşmanın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısı öncesinde müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Kayseri#Galler

BAKMADAN GEÇME!