A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, İsviçre maçı sonrası helâllik istedi

Başarılı bir turnuva geçiremedikleri için çok üzgün olduklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Başarılı olanlar, başarısız olanlar vardı sezon içinde. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki çok fazla sorumluluk aldık, çok fazla istedik belki. Tüm ülkeden özür diliyoruz. Mahcup ettik. Ülkemiz bize bu formayı verdi. Onları iyi temsil edemedik. Haklarını helâl etsinler. Niyetimiz farklı yöndeydi. Kafamız ve ayaklarımız farklı yöndeydi." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'ndaki kötü performanslarından ötürü helallik isteyen Burak, "Biz buraya rekor kırarak geldik. 1 ay sonra Dünya Kupası için önemli maçlar var. Herkes çok üzgün. Herkesten özür diliyoruz. Yaşanmaması gereken günler, maçlar yaşandı. Turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama belki turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz. Haklarını helâl etsinler." dedi.