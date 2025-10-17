A Milli Takım kampını terk etmişti: Lille'den Berke Özer için resmi açıklama

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nantes'a konuk olacak Lille'de teknik direktörü Bruno Genesio, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

KAMPI TERK ETMİŞTİ

Bulgaristan-Türkiye maçının ardından Berke Özer, İstanbul'a takımla birlikte döner dönmez kamptan ayrılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada izinsiz bir şekilde ayrıldığı ve bu davranışının kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmişti.

TFF'nin açıklamasının ardından ise Berke Özer, Kamptan önce ağrılarının olduğu ve ayrılmadan önce izin istediğini dile getirmişti.

YERİNE MUHAMMED ŞENGEZER DAHİL EDİLMİŞTİ

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'den Muhammed Şengezer A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmişti.

MONTELLA "KABUL EDİLEMEZ" DEDİMİŞTİ

Yaşanan olayların ardından Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen soruyla ilgili Milli takım teknik direktörü Montella, şu sözleri sarf etmişti;

"Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur.

Berke Özer konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var."

HOCASINDAN AÇIKLAMA

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio ise Berke Özer sorusu üzerine, "Berke Özer ile sadece duyduklarıma ya da okuduklarıma güvenmemek için konuştum. Bana neler olduğunu açıkladı. Gelecekte ne olacağını hiç bilmiyorum. Takıma geri döndü, pazar günü oynamaya hazır." sözlerini sarf etti.