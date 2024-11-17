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A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim kamptan ayrıldı

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#A Milli Takım#Abdülkerim Bardakcı#Cihan Çanak
A Milli Takım kadrosunda değişiklik Yıldız isim kamptan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 12:19

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

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Galler maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrılırken Ümit Milli Takım kadrosunda olan Cihan Çanak, A Milli Takım kadrosuna katıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

A Milli Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

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#A Milli Takım#Abdülkerim Bardakcı#Cihan Çanak

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