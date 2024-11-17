A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim kamptan ayrıldı

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Galler maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrılırken Ümit Milli Takım kadrosunda olan Cihan Çanak, A Milli Takım kadrosuna katıldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
A Milli Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.
Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.