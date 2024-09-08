A Milli Takım, İzlanda'yı konuk edecek! İzmir'de 37. maç...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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- Barış Alper cezalı, Merih'in cezası bitti

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

- İzmir'de 37. maç

İzmir, Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak.

İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

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- Gürsel Aksel Stadı, 2. kez ev sahibi

İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka oynandı. Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşandığı 3. stat konumundaki Gürsel Aksel Stadı, 2020'den beri sporseverlere hizmet veriyor.

14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye'nin Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan statta 2021 ve 2023 Türkiye Kupası finalleri ile 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.