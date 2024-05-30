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A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına devam etti

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#Milli Takım#Montella#Merih Demiral
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına devam etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 23:09

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva öncesinde 4 Haziran'da İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, öncelikle fitness salonunda kuvvet ve core antrenmanı yapıldı. Daha sonra saha çalışmasına geçildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda ısınmanın ardından taktik pas drilleri üzerine çalışıldı. Son bölümde ise yarı sahada taktik oyun oynandı.

Kampa bugün katılan Merih Demiral idmanda takımla, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek ise takımdan ayrı bireysel antrenman programları dâhilinde çalıştı.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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#Milli Takım#Montella#Merih Demiral

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