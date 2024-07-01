A Milli Takım hücumu seviyor, Avusturya hata yaptırmayı! Eşleşmede öne çıkacak oyuncular...

Haberin Devamı

Avusturya ile karşılaşacak Türkiye rakibine oranla daha hücumcu bir takım. Özellikle sağ taraftaki ataklarda hem pas isabeti açısından gerekse sonuca gitmesi bakımından daha iyi bir profil çiziyor. Avusturya ise baskılı oyunu tercih edip rakibi hataya zorluyor. Yaptıkları yüksek baskılı presle topu 8 saniye içinde kazanıp kontra tehdidi oluşturmayı seviyorlar.

5 MADDEDE TÜRKiYE

1- Topa sahip olmayı istiyoruz. Üç maç ortalamamız %52. Hızlı geçişler yerine set oyununda daha başarılı performans sergiledik.

2- Kısa ve orta mesafeli paslarda iyiyiz. Ancak uzun paslarda başarımız düşüyor. Paslarda isabet oranımız ortalama %88.

3- Hücumda daha üretkeniz. 3 maçta toplam 161 atak girişiminde bulunduk. 3 maçta 50 şut denedik, 16’sında isabet bulduk.

4- Savunma zaaflarımız var. İkili mücadelede zayıf kalıyoruz. 45 ikili mücadelenin 20’sini kazanırken 25’ini kaybettik.

Haberin Devamı

5- Kalecilerimiz 9 net kurtarış yaparken, kalemizde 5 gol gördük. Mert Günok 8, Altay Bayındır 1 kurtarışa imza attı.

iSTATiSTiKLERDE ÖNE ÇIKAN OYUNCULARIMIZ

Mert Müldür

1 gol. %87.5 pas isabeti. 7 top kapma.

İsmail Yüksek

1 asist. %96 pas isabeti. 10 top kapma.

Arda Güler

1 gol. %91 pas isabeti. 11 dripling. 4 top kapma.

Barış Alper

7 dripling. 5 top kapma. En yüksek hız 34.7 km Pas isabeti %77.

5 MADDEDE AVUSTURYA

1- Topa sahip olmak onlar için çok önemli değil. Rakibe sürekli baskı ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi tercih ediyorlar.

2- Kaleye şut atma konusunda istikrarlılar. Çektikleri 31 şutta 17 isabet buldular, 8’i ise rakipleri tarafından engellendi.

3- Sert ve sıkı bir oyun yapısına sahipler. Oynadıkları baskılı oyuna rağmen 49 faul yaptılar ve sadece 10 sarı kart gördüler.

4- Avusturya’nın 3 maçta 132 top kapma ile oynadığının altını çizmek lazım. Bu da maç başına 44 top kapma anlamına geliyor.

5- Kalecileri 5 net kurtarış yaparken kalesinde 4 gol gördü. Bunların 2’sini kendi kalelerine olması onlar adına şanssızlıktı.

RAKiBiMiZiN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Stefan Posch

19 top kapma. Maç başına kat ettiği mesafe 10.5 km. %80 pas isabeti. Kaleye isabetli şut 4

Conrad Laimer

Haberin Devamı

%87 pas isabeti. 6 top kapma. 4 dripling.

Marcel Sabitzer

1 gol. 9 top kapma. 4 isabetli şut.

C. Baumgartner

1 gol. 1 asist. 7 dripling.