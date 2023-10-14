×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım, Hırvatistan'da bir ilk yaşadı!

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Hırvatistan#Dünya Kupası
A Milli Takım, Hırvatistanda bir ilk yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

A Milliler, son 2 Dünya Kupası'nın flaş takımı olan rakibini deplasmanda ilk kez devirdi.

Haberin Devamı

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası’nda gümüş, 2022’de ise bronz madalya kazanan Hırvatistan’ı tarihinde ikinci kez yenerken önceki günkü karşılaşmada birçok ilki yaşadı.

· Milliler 12 kez karşılaştığı Hırvatistan’a karşı daha önce 4 yenilgi, 6 beraberlik alırken deplasmandaki 4. maçta ilk kez kazandı. (3B)

· Vincenzo Montella ilk milli takım deneyiminde sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın Hırvatistan zaferini Hırvat gazetecilere sorduk: Montella harika başladı Kerem ve Barış Alper gibi oyuncularımız yok...A Milli Takım'ın Hırvatistan zaferini Hırvat gazetecilere sorduk: Montella harika başladı! Kerem ve Barış Alper gibi oyuncularımız yok...Haberi görüntüle

BARIŞ DA KENAN DA İLKLERİ YAŞADI

· Barış Alper Yılmaz, Ay yıldızlı forma ile ilk golünü 8. maçı olan Hırvatistan karşısında attı.

· 13 bin 5 kişi kapasiteli Hırvatistan’ın en modern ve yeni stadında ilk maçı Türkiye kazandı.

· Juventus’ta forma giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ilk kez davet edildiği Milli Takım’da ilk kez forma giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Hırvatistan#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!