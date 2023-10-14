A Milli Takım, Hırvatistan'da bir ilk yaşadı!

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A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası’nda gümüş, 2022’de ise bronz madalya kazanan Hırvatistan’ı tarihinde ikinci kez yenerken önceki günkü karşılaşmada birçok ilki yaşadı.

· Milliler 12 kez karşılaştığı Hırvatistan’a karşı daha önce 4 yenilgi, 6 beraberlik alırken deplasmandaki 4. maçta ilk kez kazandı. (3B)

· Vincenzo Montella ilk milli takım deneyiminde sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

BARIŞ DA KENAN DA İLKLERİ YAŞADI

· Barış Alper Yılmaz, Ay yıldızlı forma ile ilk golünü 8. maçı olan Hırvatistan karşısında attı.

· 13 bin 5 kişi kapasiteli Hırvatistan’ın en modern ve yeni stadında ilk maçı Türkiye kazandı.

· Juventus’ta forma giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ilk kez davet edildiği Milli Takım’da ilk kez forma giydi.