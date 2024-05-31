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A Milli Takım hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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#Milli Takım#İtalya#Riva
A Milli Takım hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 21:47

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başlaması öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı çift antrenmanla tamamladı.

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Sabah antrenmanı için sahaya gelen futbolcular, burada iki grup halinde önce kuvvet ardından da taktik çalışmaları yaptı.

Akşam gerçekleştirilen idmanda ise, ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Ardından iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü taktik, diğer bölümü ise rondo çalışması yaptı. Antrenmanın son kısmında ise çift kale taktik maç yapıldı.

Aday kadroda bulunan oyuncuların tamamı çalışmalarda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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#Milli Takım#İtalya#Riva

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