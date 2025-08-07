×
A Milli Takım, hazırlık maçında Litvanya'ya mağlup!

Güncelleme Tarihi:

A Milli Takım, hazırlık maçında Litvanyaya mağlup
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 22:15

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça ay-yıldızlı takım Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.

Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek milli takım da Türkiye-Litvanya maçını pota arkasından takip etti.

ADEM BONA, A MİLLİ TAKIM'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona, A Milli Takım seviyesinde ilk kez forma giydi.

Ay-yıldızlı formayı alt yaş kategorilerinde giyen Nijerya asıllı Türk oyuncu, Litvanya karşısında A takımla ilk kez parkede boy gösterdi.

22 yaşındaki pivot, karşılaşmada 7 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIK MAÇLARI

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde özel maçlarla sınav verecek.

Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:

- Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)

15 Ağustos Cuma:

18.00 Almanya-Türkiye (Münih)

16 Ağustos Cumartesi:

18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Münih)

20 Ağustos Çarşamba:

19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)

23 Ağustos Cumartesi:

20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)

