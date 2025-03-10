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A Milli Takım, hazırlık maçında ABD ile karşılaşacak

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#A Milli Takım#ABD#TFF
A Milli Takım, hazırlık maçında ABD ile karşılaşacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 17:46

A Milli Erkek Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD ile özel maç yapacağı açıkladı.

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde 7 Haziran Cumartesi günü turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, daha önce ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

Milliler, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

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#A Milli Takım#ABD#TFF

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