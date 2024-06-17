A Milli Takım, Gürcistan maçına hazır! İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı...

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Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.

Isınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan müsabakasının taktiği çalışıldı.

Bu çalışmayla birlikte Gürcistan maçının hazırlıkları tamamlanmış oldu.

Antrenmanda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı.