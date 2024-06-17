×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

A Milli Takım, Gürcistan maçına hazır! İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı...

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#A Milli Takım#Gürcistan Milli Takımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 14:17

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda yarın Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Haberin Devamı

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.

Isınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan müsabakasının taktiği çalışıldı.

A Milli Takım, Gürcistan maçına hazır İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı...

Bu çalışmayla birlikte Gürcistan maçının hazırlıkları tamamlanmış oldu.

Antrenmanda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı.

Gözden KaçmasınGürcistanın efsanesi Kaladzeden A Milli Takımın maçı öncesi itiraf: Kolay olmayacak, tecrübesi daha fazla, Arda Güler...Gürcistan'ın efsanesi Kaladze'den A Milli Takım'ın maçı öncesi itiraf: 'Kolay olmayacak, tecrübesi daha fazla, Arda Güler...'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınShota Arveladzeden Türkiye - Gürcistan maçı yorumu: DurduramazlarShota Arveladze'den Türkiye - Gürcistan maçı yorumu: DurduramazlarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#A Milli Takım#Gürcistan Milli Takımı

BAKMADAN GEÇME!