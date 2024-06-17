A Milli Takım, Gürcistan karşısına Arda'lı mı, Arda'sız mı çıkacak?

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Almanya’da ilk maçına yarın Gürcistan karşısında çıkacak olan A Milliler’de Vincenzo Montella’nın nasıl bir kadro tercih edeceği, Arda Güler’i 11’e alıp almayacağı merak konusu oldu.

İtalyan çalıştırıcı önceki gün Arda’yı sağ kanatta değerlendirebileceğini belirtirken, “Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim” sözleri kafa karışıklığı yarattı.

POLONYA MAÇINDA TAKIMI ATEŞLEDİ

Bunun en önemli nedenlerinden biri de Polonya maçında ilk 45 dakikada vasat bir oyun sergileyen ay yıldızlıların ikinci devrenin başında Arda Güler’in oyunu girmesiyle birlikte bambaşka bir performans ortaya koyması. Öyle ki ilk yarıda 6 şut atabilen A Milli Takım, sadece 1 kez isabet sağlarken ikinci devrede 16 şut girişiminde bulunmuş ve bunların 7’sinde hedefi tutturmayı başarmıştı.

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UĞUR MELEKE: MONTELLA YA BLÖF YAPIYOR YA MESAJ VERİYOR

Konuyla ilgili Uğur Meleke ise köşeyazısında şu ifadeleri kullandı:

Arda şu anda milli takımın en iyi oyuncusu. Ben Montella’nın blöf yaptığını ya da Arda’ya bir mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum. Arda şu anda milli takımın en iyi oyuncusu. Hatta yaş grubunda Avrupa’nın en iyilerinden biri. Türkiye’nin başka Arda’sı yok. Zaten son 500 dakikada akan oyunda tek golümüz var. Bu gol sorunu çerçevesinde skor şansı en yüksek futbolcularımızdan birini oynatmamanın bir mantığı yok gibi.

SERDAR SAATÇI KAMPTAN AYRILDI

45 dakika sahada kalan Arda Güler en çok şut (4/2) denemesinde bulunan ismimiz oldu. En çok top kapan (5) futbolcu olan Arda, rakip oyuncularla girdiği 9 ikili mücadelenin tamamında rakiplerine üstünlük sağladı, dört de şut pası verdi. Ay yıldızlı takımın takımın teknik patronu Vincenzo Montella’nın Arda konusundaki kararının yarın maç öncesinde belli olması bekleniyor. Bu arada 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın çalışmalarına katılmak için Almanya’da bulunan Ümit mlli futbolcu Serdar Saatçı’nın antrenmanlarını tamamladığı ve kamptan ayrıldığı açıklandı.

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Montella Polonya ile oynanan son hazırlık maçındaki iyi futboluna karşın Arda Güler’i yedek bırakabileceğini söyledi.

TÜRKiYE-GÜRCiSTAN MAÇINA ARJANTiNLi TELLO ATANDI

A Milliler’in Euro 2024’te yarın Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, Arjantinli Facundo Tello yönetecek. Tello, UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Almanya’da düdük çalacak.