A Milli Takım, Gürcistan ile EURO 2024 macerasına başlıyor! Sakat oyuncuların son durumu, iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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TÜRKİYE

Hırvatistan ve Galler'i geçerek eleme grubunu lider bitirmiştik.

Vincenzo Montella, Stefan Kuntz'dan bayrağı Hırvatistan galibiyetiyle almış ve arkamıza bakmamıştık.

Hazırlık dönemini iyi geçirmedik. Mart ayında Avusturya'ya 6-1 kaybettik, Almanya'ya gelmeden Polonya'ya 2-1 yenildik.

EURO 2024 kadrosunda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle yok.

Oğuz Aydın, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Cenk Özkacar aday kadroya çağrı alıp turnuva dışında kalan oyuncular oldu.

Rıdvan Yılmaz, Eren Elmalı, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Yusuf Sarı hiç çağrı almadı.

Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci mevcut kadroda yer alıp sakat olan oyuncular. İrfan Can'dan 3. grup maçına kadar (en az) faydalanamayacağız. Ferdi, Zeki ve İsmail için beklemedeyiz.

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Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz kadronun bankoları.

Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi pırlantalarımız, Orkun Kökçü ve Salih Özcan gibi tecrübeli (yurt dışı oynama) isimlerimiz var...

Montella, İtalya ile oynanan hazırlık maçına Altay Bayındır'la başlayınca kaleci konusunda da kafamızda soru işaretleri vardı ancak Polonya maçında Mert Günok eldivenleri devraldı; Gürcistan'a karşı da Mert'in ilk 11'de olması bekleniyor.

GÜRCİSTAN

Kabus gibi bir eleme grubu oynayan Gürcistan; İspanya, İskoçya ve Norveç'in gerisinde kalmıştı.

Uluslar Ligi'nden cebe attıkları play-off kartını ise iyi kullandılar. Lüksemburg ve Yunanistan'ı (penaltılarla) eleyerek EURO 2024 vizesi aldılar.

Saba Lobzhanidze ve Levan Shengelia gibi Süper Lig'i, bizleri tanıyan 2 isim kadroda.

Budu Zivzivadze ve Georges Mikautadze kadronun önemli parçaları ama Khvicha Kvaratskhelia gibi bir süper yıldıza sahipler.

İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Giorgi Mamardashvili gibi bir "1 numara" ile oynuyorlar...

Futbolculuk yıllarında Bayern'de Almanya havası almış Willy Sangol önderliğinde 3 yılı aşkın bir süredir zaman zaman 3'lü (5'li) savunma hattı ile oynuyorlar.

Mamardashvili'nin önünde 1.91 m.'lik kule Lasha Dvali ve kaptan Guram Kashia görev yapıyor.

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Kvaratskhelia'yı Napoli'deki sol kanat görevinden farklı, hücumu ikileyen oyuncu olarak izliyoruz.

"Türkiye - Gürcistan" EURO 2024 F Grubu maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımızın son galibiyeti 18 Kasım 2024'te, Berlin'de Almanya'ya karşıydı. Son 5 maçta 3M 2B aldık.

- Gürcistan son 7 maçının sadece 1'ini kaybetti. (4G)

- Gürcistan ile 2'si resmi 3'ü özel olmak üzere 5 kez karşılaştık. (3G 1B 1M)

- Maçın Arjantinli hakemi Facundo Tello, bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev yaptı. (102 sarı kart - 5 kırmızı kart - 11 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%52'lik kesim Bizim Çocuklar'ın Dortmund'da 3 puanı cebe atmasını bekliyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

Bizim Çocuklar, Gürcistan karşısında hangi planla oynamalı? Uğur Meleke yorumladı...