×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#A Milli Takım#Bizim Çocuklar
A Milli Takım, FIFA sıralamasındaki yerini korudu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 14:36

A Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 26'ncı sıradaki yerini korudu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Manchester United maçı öncesi İngilizleri endişe sardı: Galatasaray gibi olur | En dikkat edilmesi gereken isim...Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi İngilizleri endişe sardı: Galatasaray gibi olur | En dikkat edilmesi gereken isim...Haberi Görüntüle

Türkiye'nin bin 548 puanla 26'ncı basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Galler de 29'unculuktaki yerini korurken, İzlanda bir basamak yükselerek 70'inci ve Karadağ ise bir basamak gerileyerek 75'inci oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Ekim ayı sıralamasında ilk 5'te bulunan ülkeler değişmedi. Copa América şampiyonu Arjantin bin 883 puanla birinciliğini sürdürürken, Fransa bin 859 puanla 2'nci, EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 844 puanla 3'üncü, İngiltere bin 807 puanla 4'üncü, Brezilya ise bin 784 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#A Milli Takım#Bizim Çocuklar

BAKMADAN GEÇME!