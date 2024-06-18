A Milli Takım, Euro 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor! İşte Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i

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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası’na ilk maçına bugün Dortmund’da Gürcistan karşısına çıkacak. Saat 19.00’da başlayacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello’nun düdük çalacağı mücadele TRT 1’den canlı olarak yayımlanacak. Grubun diğer maçında ise Leipzig’de saat 22.00’de Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Elemelerde grubundan lider olarak çıkan Ay yıldızlılarda toplamda 6. kez sahne alacağı Avrupa Şampiyonası’nda önce gruptan çıkmak sonrasında da gidebileceği en üst noktaya kadar ilerlemek istiyor. Bugünkü rakibimiz Gürcistan ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek

iRFAN CAN DIŞINDA EKSiK YOK

Ay yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can’ın ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 12’si ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

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12 OYUNCU iLK KEZ

Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21), Bertuğ Yıldırım (21), Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24), Yunus Akgün (23) Abdülkerim Bardakcı (29) Samet Akaydın (30) kariyerlerinde ilk kez Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en üst organizasyonunda forma giyecek.

HAKAN’IN 3’ÜNCÜ CENK TOSUN’UN 2’NCi AVRUPA ŞAMPiYONASI

Ay yıldız ekibimizin tecrübeli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu’nun üçüncü, Cenk Tosun’un ikinci Avrupa Şampiyonası olacak. Hakan, EURO 2016 ve EURO 2020’den sonra Almanya’daki şampyona ile birlikte hat-trick yapmaya hazırlanırken Cenk ise en son EURO 2016’da görev yapmıştı.

47- EURO 2024 elemelerinde Türkiye formasıyla en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Hakan Çalhanoğlu’ydu.

10- Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 14 golün 10’u karşılaşmalarının ikinci 45 dakikalık bölümünde geldi.

5- Gürcistan ile oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan Türkiye (1B 1M), bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007’deki hazırlık karşılaşmasında aldı.

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