A Milli Takım, EURO 2024 elemelerindeki 2. maçında Hırvatistan'ı konuk ediyor! Stefan Kuntz'un kadrosu netleşti

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Hırvatistan’la karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Gruptaki ilk maçlarda milli takımımız deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 yenerken, Hırvatistan sahasında Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.

ÜMiT MiLLiLER SÜRME iLE iLK MAÇTA GALiP

Ümit Milli Takımımız, özel karşılaşmada dün Kosova’yı 4-2 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Levent Sürme’nin yönetiminde ilk kez sahaya çıkan ay yıldızlılar Antalya’da oynanan maçta 2 ve 8’de Bertuğ Yıldırım, 42’de Kenan Yıldız ve 70’te Ravil Tagir’in golleriyle sonuca gitti. Kosova’nın sayılarını 34 ve 54’te Emerllahu kaydetti.

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613- A Milli Takım, 100 yıllık tarihinde 334’ü resmi, 279’u özel, toplam 613 maç oynayıp, 1’i hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

834- Millilerimiz, 262’si deplasmanda, 268’i evinde, 83’ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 834 gol attı, 876 gol yedi.

10- Ay yıldızlı ekibimiz, bugüne dek Hırvatistan’la 10 kez karşılaşırken, 1 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bu mübakalarda Hırvatistan 13, Türkiye 9 gol attı.