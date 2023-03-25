A Milli Takım, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ile karşılaşıyor! Kuntz kadrosu netleşti

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A Milli Takım’ın Euro 2024 yolculuğu bugün elemelerde D Grubu’nda oynanacak Ermenistan maçıyla başlıyor. Erivan’da Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATiSTAN’IN KONUĞU GALLER

Grupta 22.45’te Hırvatistan Galler’i ağırlayacak. Letonya ise bugünü bay geçecek. Ermenistan’dan zaferle dönüp salı günü Bursa’da Hırvatistan’ı da yenmek isteyen Milliler açılışı 2’de 2 ile yapmak istiyor. Euro 2016’da, 2021’de yapılan Euro 2020’de mücadele eden Türkiye, Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Euro 2024’te de yerini alarak tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvaya katılım hakkı elde etmeyi hedefliyor.

2- A Milli Takımımız, Ermenistan ile bugüne kadar tarihinde 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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613- Ermenistan maçı Milliler’in tarihinde 613. sınavı olacak. Geride kalan 612 maçta 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadık.

15- Kuntz, Milli Takım’la 15. maçına çıkacak. Ay yıldızlılar Alman çalıştırıcı ile 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.