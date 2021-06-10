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GeriFutbol A Milli Takım EURO 2020'deki İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 23:06 | Son Güncelleme:

A Milli Takım EURO 2020'deki İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

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A Milli Takım EURO 2020'deki İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

EURO 2020 açılışı maçında A Grubu’nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptığı son antrenmanda tamamladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, İtalya maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti.

Ay-yıldızlıların son antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de izledi.

A Milli Takım EURO 2020deki İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

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