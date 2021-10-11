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A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile karşılaşıyor! Kuntz'un kadro tercihi...

#A Milli Takım#Letonya#Dünya Kupası
A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile karşılaşıyor Kuntzun kadro tercihi...

Gruptaki son 5 maçın 3’ünden Letonya ile oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamından beraberlikle ayrılan Milliler seriyi sonlandırıp Katar şansını sürdürmek istiyor.

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A Milliler, Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıkma umutlarını sürdürebilmek için bugün Letonya’da kritik bir mücadeleye çıkıyor. Öne geçtiği Norveç mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrılarak önemli bir fırsatı kaçıran Ay yıldızlılar, Riga’da kazanarak iddiasını son 2 maça taşımak istiyor.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Müthiş başladığı grupta Hollanda ve Norveç zaferlerinin ardından son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan A Mililler 3 kez berabere kalırken 1 maçını da yitirdi.

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Ay yıldızlılar hem gruptaki hem de bugünkü rakibi Letonya karşısında beraberlik serisini kırmak istiyor. Milli Tamımız Letonya ile yaptığı 7 maçtan 1’ini kazanıp, 1’ini kaybederken iki ülke arasındaki son 5 maçta eşitlik bozulmadı.

KARADAĞ’IN KAZANMASI ŞART 

Grupta bugün ayrıca yine 21.45’te başlayacak maçlarda 14 puanlı Norveç, 11 puanlı Karadağ ile 16 puanlı lider Hollanda ise puansız rakibi Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile karşılaşıyor Kuntzun kadro tercihi...

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#A Milli Takım#Letonya#Dünya Kupası