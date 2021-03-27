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GeriFutbol A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 için Norveç karşısında!
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 için Norveç karşısında!

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A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 için Norveç karşısında!

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri’nin ikinci maçında Haaland ve Sörloth'lu Norveç ile kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk maçında G Grubu’nda Hollanda’yı sahasında tarihi bir skorla 4-2 ile yenen Milli Takımımız bugün, grubun zayıf halkası konumundaki Cebelitarık’ı 3-0’la geçen Haaland’lı Sörloth’lu Norveç ile oynuyor.

Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle Malaga’da yapılacak karşılaşma TSi 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

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PORTEKİZ DEPLASMANDA SIRBİSTAN İLE OYNUYOR

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milliler’in yer aldığı G Grubu’nun dışında 3 grupta 7 maç daha var. Program şöyle: A Grubu: 22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Lüksemburg, 22.45 Sırbistan-Portekiz, E Grubu: 20.00 Belarus-Estonya, 22.45 Çekya-Belçika, H Grubu: 17.00 Rusya-Slovenya, 20.00 Hırvatistan- · A Milliler’in İspanya seya- G.Kıbrıs, 22.45 Slovakya-Malta

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde 2de 2 için Norveç karşısında

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