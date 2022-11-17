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A Milli Takım, Çekya hazırlıklarına başladı! Sakatlanan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

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#A Milli Takım#Ferdi Kadıoğlu#Bizim Çocuklar
A Milli Takım, Çekya hazırlıklarına başladı Sakatlanan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 17:40

A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla başladı. İskoçya maçında sakatlanan ve bugün takımla çalışmayan Ferdi Kadıoğlu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

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Dün akşam oynanan İskoçya karşılaşmasında belirli süre alan futbolcular, açma-germe egzersizlerinin ardından kamp otelinin havuzunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gaziantep FK kulüp tesislerinde saha çalışması gerçekleştirdi.

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İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise küçük sahada altıya altı maç yapıldı.

FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARILDI

İskoçya maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkan FERDİ KADIOĞLU, bugünkü çalışmada yer almadı. Genç futbolcu, Çekya maçında oynayamayacağı için kadrodan çıkarıldı. Adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun, çekilen MR’a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi. Kadıoğlu’nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.

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Antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

İdmanın sonunda, bir grup taraftar A Milli Takımı için getirdikleri baklavayı Teknik Direktör Stefan Kuntz'a takdim etti.

A Milli Takım, Çekya hazırlıklarına başladı Sakatlanan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

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#A Milli Takım#Ferdi Kadıoğlu#Bizim Çocuklar

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