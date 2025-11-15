A Milli Takım Bursa'da, gözler Gürcistan'da!

Haberin Devamı

A Milli Takımımız FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında bugün Bursa’da Bulgaristan’ı konuk edecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak mücadelede İskoç hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte 3 puanla 3. sıradaki Gürcistan sahasında 12 puanlı lider İspanya ile karşılaşacak.

Grupta 9 puanla 2. sırada yer alan Ay yıldızlılar bugün Bulgaristan’a karşı 1 puan alsa dahi 2026’nın mart ayında oynanacak play-off’lara katılmayı garantileyecek

UMUDUMUZ SÜRÜYOR

Eğer Milliler bugün kazanır, İspanya da Gürcistan’da puan kaybederse Dünya Kupası’na grup lideri olarak gitme şansımız doğacak. Ancak Dünya Kupası elemelerinde puan eşitliği durumunda genel averaja bakılırken İspanya, Türkiye’ye karşı +12 averaja sahip.

Haberin Devamı

Bunun için de salı günü İspanya’da oynanacak son maçta Boğalar’ı yenmemiz gerekecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda 24 yıllık özlem dinecek ve doğrudan ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’ndaki yerimizi alacağız.

646- Milliler, Bulgaristan önünde 646. maçına çıkacak. Türkiye 102 yılda 358’i resmi, 287’si özel toplam 645 maçta 1’i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi aldı.

15- A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 20’si resmi, 7’si özel 27 maça çıkan milliler, 15 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

8- Bulgaristan ile tarihinde 25. kez karşılaşacak Milliler önceki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.