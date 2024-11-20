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A Milli Takım, A Ligi için play-off oynayacak! İşte muhtemel rakipler ve kura tarihi...

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#A Milli Takım#UEFA Uluslar Ligi#A Ligi'ne Nasıl Yükseliriz?
A Milli Takım, A Ligi için play-off oynayacak İşte muhtemel rakipler ve kura tarihi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 00:47

Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu Galler'in ardından ikinci sırada tamamladı. Galler adını doğrudan A Ligi'ne yazdırırken A Milli Takımımız play-off oynayacak. Play-off'taki muhtemel rakiplerimiz belli oldu.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son hafta maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşan A Milli Takımımız karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

KARADAĞ'A İLK KEZ KAYBETTİK

Daha önce A Milli Takımımız'a karşı 5 maça çıkan ve galibiyeti olmayan Karadağ, rekabet tarihinde ilk kez galip geldi.

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GALLER GERİ DÖNÜP LİDERLİĞİ ALDI VE A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Karadağ - Türkiye maçıyla aynı anda başlayan maçta Galler evinde İzlanda'yı geriden gelip 4-1 mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti. A Milli Takımımız ise 11 puanda kaldı.

Galler grubu lider tamamlayıp A Ligi'ne doğrudan yükselirken A Milli Takımımız grubu ikinci sırada noktaladı.

A LİGİ İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

Grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için Mart ayında play-off maçlarına çıkacak.

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A Ligi'nde bulunan 4 grupta 3. sırayı alan takımlarla B Ligi'ndeki 4 grubun ikinci sırasındaki takımlar kura çekimiyle eşleşecek ve eşleşmeyi kazanan taraf A Ligi'ne kalacak.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

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MUHTEMEL RAKİPLER

A Ligi gruplarında 3. sırayı alan takımlar: İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan

KURA ÇEKİMİ VE MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi 22 Kasım Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 20-23 Mart haftasında oynanacak.

ULUSLAR LİGİ'NDEN DÜNYA KUPASI BİLETİ YOLU KAPANDI

A Milli Takım, grubunu lider tamamlayamadığı için Dünya Kupası için elemeler sonrası kalan 4 hak için oynanacak play-off şansını da kaybetmiş oldu.

A LİGİ'NDEN B LİGİ'NE DÜŞEN TAKIMLAR

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.

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UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.

Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.

B LİGİ'NDEN A LİGİ'NE ÇIKANLAR

1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.

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4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.

B LİGİ'NE YÜKSELEN TAKIMLAR

C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.

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#A Milli Takım#UEFA Uluslar Ligi#A Ligi'ne Nasıl Yükseliriz?

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