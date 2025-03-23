A Milli Takım, A Ligi bileti için Macaristan'da!

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan’a konuk olacak. Puskas Arena’da oynanacak ve TSİ 20.00’de başlayacak karşılaşma, TV8’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi dünyanın en iyi 10 hakemi arasında gösterilen Alman Felix Zwayer yönetecek.

Ay yıldızlı ekibimizde kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk karşılaşmada gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun ve sakatlanan Kaan Ayhan ise kadroda yer almıyor. Macaristan’da da sarı kart cezalısı Nagy ve Schafer oynamayacak.

AVANTAJIMIZ ÇOK BÜYÜK

İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını Uluslar A Ligi’ne yazdıracak. Macaristan’da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin 2 farklı üstünlüğü durumunda uzatma bölümüne geçilecek. 15’er dakikalık uzatmalarda da 2 farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için 3 ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

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