A Milli Takım 587. maçında Hollanda'yı konuk edecek

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı



A Milli Futbol Takımı, geride kalan 586 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



- 2021 yılındaki ilk maç



A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

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