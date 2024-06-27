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A Milli Takım, 2008'den sonra bir ilki başardı! Avusturya öncesi iki kritik eksik...

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#EURO 2024#A Milli Takım#AVUSTURYA
A Milli Takım, 2008den sonra bir ilki başardı Avusturya öncesi iki kritik eksik...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 11:35

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya’yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya’nın rakibi oldu. Türkiye, Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Çekya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvada adını son 16 turunu yazdırmayı başardı. Karşılaşma iki takımın da dengeli oyunuyla başlarken, Çeklerin 20’nci dakikada 10 kişi kalması oyunun yönünü millere çevirdi. Golsüz eşitlikle sona eren ilk yarının ardından, ikinci yarının başında rakibi üstünde baskı kuran Türkiye, aradığı golü 51’inci dakikada buldu. 66’ncı dakikada Soucek’in golüne engel olmayan Ay-yıldızlılar, son dakikalarda rakibinin de risk almasıyla aradığı golü uzatma anlarında Cenk Tosun’un ayağından bulmayı başardı.

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2008’DEN SONRA İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Milliler, EURO 2008’in ardından ilk kez gruptan çıkma başarısı da göstermiş oldu. EURO 2008’de yarı final oynayan Türkiye, daha sonra EURO 2012’ye katılamamış, EURO 2016’da grubu 3 puanla 3’üncü sırada bitirerek turnuvaya veda etmişti. Pandemi nedeniyle 2021 yılında oynanan EURO 2020’de de puan alamadan turnuvaya veda eden milliler, 3 turnuvanın ardından ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.

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TANIDIK RAKİP AVUSTURYA

A Milliler, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya’nın rakibi oldu. Avusturya, turnuvada D Grubu’nu ilk sırada bitirdi. Grubun ilk maçında Fransa’ya mağlup olan Avusturya, Polonya ve Hollanda’yı 3’er gollü galibiyetlerle mağlup etti ve 6 puanla lider olarak adını son 16 turunu yazdırdı. Öte yandan Avusturya, milli takıma yabancı bir rakip değil. İki ülke Mart ayında hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Avusturya’da oynanan karşılaşmadan Türkiye, 6-1’lik skorla mağlup ayrılmıştı.

A Milli Takım, 2008den sonra bir ilki başardı Avusturya öncesi iki kritik eksik...

ROTA BU KEZ LEIPZIG

A Milli Futbol Takımı, Avusturya mücadelesini Leipzig şehrinde oynayacak. Turnuvada daha önce 2 kez Dortmund’da sahaya çıkan milliler, grubun son maçını ise Hamburg şehrinde oynamıştı. Türkiye, turnuvadaki 4’üncü maçını üçüncü farklı şehirde oynayacak. İki ülke 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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HAKAN ÇALHANOĞLU VE SAMET AKAYDIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Kaptan Hakan, gruptaki ilk maç olan Gürcistan karşılaşmasının son anlarında sarı kart görmüştü. Çekya maçının 66’ncı dakikasında da şiddetli itirazları sonrasında sarı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, ikinci sarı kartını gördüğü için bir maç ceza aldı. Hakan yanı sıra Samet Akaydın da Avusturya mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Portekiz mücadelesinde turnuvadaki ilk kartını gören Samet, dünkü maçın son anlarında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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#EURO 2024#A Milli Takım#AVUSTURYA

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