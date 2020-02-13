MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu
GeriVoleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

26 Temmuz Pazar:
10.25 Çin-Türkiye

28 Temmuz Salı:
10.25 İtalya-Türkiye

30 Temmuz Perşembe:
15.45 ABD-Türkiye

1 Ağustos Cumartesi:
08.20 Arjantin-Türkiye

3 Ağustos Pazartesi:
08.20 Rusya-Türkiye

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle