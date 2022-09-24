Türkiye - Tayland maç sonucu: 2-3

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland'a 5 set sonunda 3-2 mağlup oldu.
Türkiye 2-3 Tayland
1. set: 25 - 17 Türkiye
2. set: 29 - 31 Tayland
3. set: 25 - 22 Türkiye
4. set: 19 - 25 Tayland
5. set: 13 - 15 Tayland
🏐 İLK SET BİZİM!— Spor Arena (@sporarena) September 24, 2022
🇹🇷 Türkiye 25-17 Tayland 🇹🇭pic.twitter.com/44pHhAqv0r https://t.co/85iYJGX9Fa
🏐 İkinci seti kaybediyoruz— Spor Arena (@sporarena) September 24, 2022
🇹🇷 Türkiye 29-31 Tayland 🇹🇭pic.twitter.com/nEki7WGq02 https://t.co/GjcnkLmflH
B GRUBU'NDAKİ RAKİPLERİMİZ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor.
Filenin Sultanları, 24 takımın yer aldığı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele ediyor.
ÜST TURA YÜKSELME HESAPLARI
Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.
İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak.
Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Takım, gruptaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde TSİ 14.00'te Tayland ile yapıyor. Türkiye, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Maç programı
Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
14.00 Türkiye-Tayland
27 Eylül Salı:
15.00 Türkiye-Güney Kore
28 Eylül Çarşamba:
18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül Perşembe:
18.30 Türkiye-Hırvatistan
1 Ekim Cumartesi:
21.30 Türkiye-Polonya