A Milli Kadın Sutopu Takımımızdan muhteşem başlangıç!

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İstanbul’da dün başlayan organizasyonda Ay yıldızlılar Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi’nde Bulgaristan ile karşı karşıya gelirken havuzdan 21-6 galip ayrıldı. 9 gol ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Kübra Kuş aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Milli Takımımız bugün 2. maçında saat 10.00’da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, Dünya Kupası ev sahipliğinin Türkiye’nin son yıllardaki organizasyon kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirtirken “Olimpiyatlara katılma hedefimiz var. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.